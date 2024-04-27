Біля Ємену розбився американський безпілотник MQ-9 Reaper. Хусити кажуть, що його збили

Безпілотник Військово-повітряних сил США MQ-9 Reaper вартістю близько 30 мільйонів доларів зазнав катастрофи біля узбережжя Ємену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За словами американського військового чиновника у розмові з журналістами, безпілотник розбився вчора вранці, у п'ятницю 26 квітня.
За фактом інциденту з боку Штатів проводиться розслідування. Попередньо, через падіння дрона постраждалих немає.
Разом з тим підтримувані Іраном повстанці-хусити стверджують, що це вони збили цей дрон.
Нагадаємо, що з листопада минулого року хусити збили ще два подібні безпілотники MQ-9, обидва біля узбережжя Ємену. Перший - на початку листопада, а потім ще один у лютому цього року.
Додамо, що за даними дослідницької служби Конгресу, кожен безпілотник коштує приблизно 30 мільйонів доларів.
Також в публікації CBS News вказується, що безпілотники, що літають біля узбережжя Ємену та над ним, є частиною зусиль американських військових, спрямованих на захист комерційних і військових кораблів від триваючих нападів хуситів.
До слова, перед тим в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) заявили про те, що вчора, 26 квітня, американські сили знищили надводний дрон та повітряний безпілотник, що були виявлені в контрольованих бойовиками-хуситами районах Ємену. Також було заявлено, що вказані цілі становили "безпосередню загрозу для США, коаліційних і торговельних суден у регіоні".
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