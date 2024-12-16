Біля Черкас працює ППО, було чути вибухи

Зазначається, що звуки, характерні для роботи ППО, було чути поблизу Черкас, а також на околицях міста близько 5.40.

Близько пів на шосту ранку начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець попередив жителів регіону про "підвищену небезпеку" та загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників.

Зауважимо, за даними Повітряних сил ЗСУ станом на 05.10, фіксувався рух групи дронів-камікадзе з Полтавської області у бік Черкаської області.

Приблизно о 05.50 черкаські пабліки, а також "Суспільне Черкаси" повідомили про вибух, який було чути в районі міста або біля нього.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 15 грудня у деяких областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників типу "Шахед". Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Вже після опівночі було заявлено про відбій щодо загрози дронів-камікадзе, проте пізніше "Шахеди" знову зайшли з півночі, і згодом фіксувалося кілька груп ударних БПЛА противника. Дрони маневрували, і станом на зараз були помічені вже над 8 областями.