Біля Часового Яру з'явились підрозділи "ахматівців" і "вагнерівців", - 24 ОМБр

"Це підготовлені бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Готові до дій, як в міській місцевості, так і в полях. Це 98-ма російська повітряно-десантна дивізія. Це люди, які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі. Також вони посилюються іншими підрозділами", - зазначив Полухін.

Він зауважив, що, за останньою інформацією, це підрозділи "Ахмат", до котрої увійшли колишні члени так званої ПВК "Вагнера", так і добровольче формування "Русіч".

Полухін також додав, що ситуація в районі Часового Яру є складною: окупанти щодня проводять штурми українських позицій, застосовуючи тактику малих груп і лобові атаки.

Водночас він зауважив, що цього тижня вдалося взяти в полон кількох російських десантників, які занадто близько наблизилися до українських позицій.