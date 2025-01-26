Возле Часового Яра появились подразделения "ахматовцев" и "вагнеровцев", - 24 ОМБр

"Это подготовленные бойцы, которые прошли интенсивную подготовку. Готовые к действиям, как в городской местности, так и в полях. Это 98-я российская воздушно-десантная дивизия. Это люди, которые учатся штурмовать, учатся брать рубежи. Также они усиливаются другими подразделениями", - отметил Полухин.

Он отметил, что, по последней информации, это подразделения "Ахмат", в которую вошли бывшие члены так называемой ЧВК "Вагнера", так и добровольческое формирование "Русич".

Полухин также добавил, что ситуация в районе Часового Яра является сложной: оккупанты ежедневно проводят штурмы украинских позиций, применяя тактику малых групп и лобовые атаки.

В то же время он отметил, что на этой неделе удалось взять в плен нескольких российских десантников, которые слишком близко приблизились к украинским позициям.