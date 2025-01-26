Возле Часового Яра появились подразделения "ахматовцев" и "вагнеровцев", - 24 ОМБр

В районе Часового Яра зафиксированы подразделения "Ахмат", бывших "вагнеровцев" и формирования "Русич". В районе действуют оккупанты, прошедшие интенсивную подготовку.
Об этом заявил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"Это подготовленные бойцы, которые прошли интенсивную подготовку. Готовые к действиям, как в городской местности, так и в полях. Это 98-я российская воздушно-десантная дивизия. Это люди, которые учатся штурмовать, учатся брать рубежи. Также они усиливаются другими подразделениями", - отметил Полухин.
Он отметил, что, по последней информации, это подразделения "Ахмат", в которую вошли бывшие члены так называемой ЧВК "Вагнера", так и добровольческое формирование "Русич".
Полухин также добавил, что ситуация в районе Часового Яра является сложной: оккупанты ежедневно проводят штурмы украинских позиций, применяя тактику малых групп и лобовые атаки.
В то же время он отметил, что на этой неделе удалось взять в плен нескольких российских десантников, которые слишком близко приблизились к украинским позициям.
Напомним, что в Часовом Яру Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
Оккупанты активно применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины. Зато украинские военные отражают атаки, удерживая контроль над ключевыми позициями в городе и его окрестностях.
Заметим, что еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции.
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