Біля Босфору збільшився затор із танкерів із російською нафтою

Судноплавне агентство Tribeca назвало п'ять нових танкерів довжиною понад 200 метрів, які чекають на північ від протоки Босфор для переходу на південь у бік Середземного моря. Жоден корабель не може перетнути кордон. Агентство повідомило, що в протоці Дарданелли на південь від дев'яти танкерів очікували переходу в південному напрямку порівняно з 12 днем раніше.

Раніше між західними та турецькими офіційними особами пройшли переговори щодо усунення черг із танкерів після того, як 5 грудня G7 та Європейський союз ввели нові обмеження, спрямовані на експорт російської нафти.

Група країн G7, Європейський Союз та Австралія домовилися заборонити постачальникам транспортних послуг, таким як страховики, допомагати експортувати російську нафту, якщо вона не продаватиметься за примусово низькою ціною, щоб позбавити Москву доходів для війни проти України.

Окремий турецький захід, що діє з початку місяця, викликав затор, оскільки від судів вимагають доказів того, що вони мають страховку, що покриває тривалість їхнього транзиту через протоку Босфор або при заході до турецьких портів.

Міністерство фінансів США запевнило Туреччину, що обмеження цін поширюється лише на російську нафту і не потребує додаткових перевірок суден, що проходять через турецькі територіальні води, повідомило міністерство фінансів США.