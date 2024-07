Біля берегів Туреччини знайшли гідроцикл з вибухівкою, - ЗМІ

Першими гідроцикл у Чорному морі поблизу пляжу Чаталджа зранку четверга, 25 липня, помітили рятувальники. Вони одразу викликали поліцію.

За попередніми даними турецьких правоохоронців, гідроцикл, який, ймовірно, належить ВМС України, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа.

На знайденому гідроциклі було встановлено кілька камер, військове обладнання та вибухівка. Сам безпілотний морський мотоцикл має три метри в довжину та один метр в ширину.

Зазначається, що після проведення першочергових досліджень морський транспорт буде доставлено військовим для проведення більш ретельних експертиз.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk