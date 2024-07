У берегов Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой, - СМИ

Первыми гидроциклами в Черном море у пляжа Чаталджа утром четверга, 25 июля, заметили спасатели. Они сразу вызвали полицию.

По предварительным данным турецких правоохранителей, гидроцикл, который, вероятно, принадлежит ВМС Украины, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа.

На найденном гидроцикле было установлено несколько камер, военное оборудование и взрывчатка. Сам беспилотный морской мотоцикл имеет три метра в длину и один метр в ширину.

Весьма интересный: На неустойчивый етцский, был приложен к loaded with explosives a presumed to belong to ukrainian forces, was discovered on Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk — Clash Report (@clashreport) Июль 25, 2024