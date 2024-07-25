У берегов Турции нашли гидроцикл со взрывчаткой, - СМИ
Турецкие спасатели обнаружили гидроцикл со взрывчаткой на стамбульском пляже Чаталджа. Полиция предполагает, что он может принадлежать Военно-морским силам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet.
Первыми гидроциклами в Черном море у пляжа Чаталджа утром четверга, 25 июля, заметили спасатели. Они сразу вызвали полицию.
По предварительным данным турецких правоохранителей, гидроцикл, который, вероятно, принадлежит ВМС Украины, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа.
На найденном гидроцикле было установлено несколько камер, военное оборудование и взрывчатка. Сам беспилотный морской мотоцикл имеет три метра в длину и один метр в ширину.
Отмечается, что после проведения первоочередных исследований морской транспорт будет доставлен военным для проведения более тщательных экспертиз.
Весьма интересный: На неустойчивый етцский, был приложен к loaded with explosives a presumed to belong to ukrainian forces, was discovered on Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk — Clash Report (@clashreport) Июль 25, 2024
Напомним, в феврале в Литве на побережье местный житель обнаружил гидролокатор россиян. Его предназначение - сбор разведывательной информации.
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