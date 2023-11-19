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Біля берегів Туреччини через шторм навпіл розламалося судно

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Біля берегів Туреччини розколовся надвоє суховантаж, який пришвартувався в порту Ереглі. Судно розламалося через сильний шторм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Частина корабля, що дрейфував до берега, вдарилася об бетонні стіни гавані та пошкодила прибережний амфітеатр. У цей район вирушили пожежні команди на катері берегової охорони.

Персонал із 13 іноземних громадян, які перебували на борту, евакуювали екіпажі і помістили в Учительський будинок Ереглі.

Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу заявив, що частину судна, розколотого надвоє через шторм, викинуло на берег. Він також заявив, що евакуйований екіпаж із 13 осіб перебуває в хорошому стані.

Через деякий час частина корабля, що відкололася, навколо якої екіпажі вжили заходів безпеки, також вдарилася об берег.

Нагадаємо, раніше у Чорному морі в районі болгарського мису Шабла пором "Слов'янин", що йшов під прапором Росії, отримав бортову пробоїну. Судно перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом.

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Турция