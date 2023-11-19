У берегов Турции из-за шторма пополам разломилось судно

Часть корабля, дрейфовавшего к берегу, ударилась о бетонные стены гавани и повредила прибрежный амфитеатр. В этот район направились пожарные команды на катере береговой охраны.

Персонал из 13 иностранных граждан, находившихся на борту, был эвакуирован экипажами и помещен в Учительский дом Эрегли.

Губернатор Зонгулдака Осман Гаджибекташоглу заявил, что часть судна, расколотого надвое из-за шторма выбросило на берег. Он также заявил, что эвакуированный экипаж из 13 человек находится в хорошем состоянии.

Через некоторое время отколовшаяся часть корабля, вокруг которой экипажи приняли меры безопасности, также ударилась о берег.

Напомним, ранее в Черном море в районе болгарского мыса Шабла паром "Славянин", который шел под флагом России, получил бортовую пробоину. Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом.

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