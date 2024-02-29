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Біля берегів Норвегії розбився американський вертоліт: подробиці

Фото: Біля берегів Норвегії розбився американський гелікоптер (media.snl.no)
Автор: Владислав Прийменко

У гелікоптері знаходилося шість людей екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією джерела, вертоліт здійснив аварійну посадку в океані біля узбережжя західної Норвегії в середу, і рятувальники підняли з моря шість людей, що знаходилися на борту. Наразі постраждалі в лікарні та про їхній стан невідомо.

Вертоліт був пошуково-рятувальним літаком, який зазвичай обслуговував платформи компанії на нафтогазовому родовищі Осеберг у Північному морі.

"Гертоліт був моделі Sikorsky S-92 і в момент аварії виконував навчально-рятувальну місію", - повідомив представник поліції,

"Під час аварії у цьому районі дув сильний вітер", - повідомив представник служби порятунку.

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