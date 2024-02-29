Біля берегів Норвегії розбився американський вертоліт: подробиці

За інформацією джерела, вертоліт здійснив аварійну посадку в океані біля узбережжя західної Норвегії в середу, і рятувальники підняли з моря шість людей, що знаходилися на борту. Наразі постраждалі в лікарні та про їхній стан невідомо.

Вертоліт був пошуково-рятувальним літаком, який зазвичай обслуговував платформи компанії на нафтогазовому родовищі Осеберг у Північному морі.

"Гертоліт був моделі Sikorsky S-92 і в момент аварії виконував навчально-рятувальну місію", - повідомив представник поліції,

"Під час аварії у цьому районі дув сильний вітер", - повідомив представник служби порятунку.