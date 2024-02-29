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У берегов Норвегии разбился американский вертолет: подробности

Фото: У берегов Норвегии разбился американский вертолет (media.snl.no)
Автор: Владислав Прийменко

В вертолете Sikorsky S-92 находилось шесть человек экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источника, вертолет совершил аварийную посадку в океане у побережья западной Норвегии в среду, и спасатели подняли из моря все находившиеся на борту шесть человек. В данный момент пострадавшие в больнице и об их состоянии неизвестно.

Вертолет был поисково-спасательным самолетом, обычно обслуживающим платформы компании на нефтегазовом месторождении Осеберг в Северном море.

"Вертолет был модели Sikorsky S-92 и в момент аварии выполнял учебно-спасательную миссию", - сообщил представитель полиции,

"Во время аварии в этом районе дул сильный ветер", - сообщил представитель службы спасения.

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