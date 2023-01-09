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Біля берегів Індонезії зафіксували потужний землетрус

Фото: Біля берегів Індонезії зафіксували потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 9 січня, у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Поштовхи відчувалися навіть в Австралії. Також було оголошено попередження про цунамі. Жителів кількох районів закликали евакуюватися на високі місця

Центр землетрусу, що стався о 2:47 ранку за місцевим часом у вівторок, знаходився в морі Банда, приблизно за 85 кілометрів на північ від острова Бабар, що входить до складу індонезійської провінції Малуку, або за 368 кілометрів на північний схід від Східного Тимору.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус мав магнітуду 7,6 і стався на глибині близько 95 км під морським дном.

Поштовхи відчувалися по всьому регіону, але повідомлень про серйозні руйнування чи жертви не надходило. Жителі австралійського міста Дарвін, розташованого більш ніж за 600 кілометрів від епіцентру, також відчули землетрус.

Нагадаємо, раніше в районі архіпелагу Вануату стався землетрус магнітудою 7,2 бала.

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Индонезия