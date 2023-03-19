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Біля берегів Аляски стався сильний землетрус

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Неділя 19 березня 2023 18:47
Біля берегів Аляски стався сильний землетрус Фото: Біля берегів Аляски стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 березня, біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 5,4 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Геологічної служби Сполучених Штатів.

Епіцентр розташовувався за 19 км на південний захід від населеного пункту Анкор Поінт і за 210 км на південний захід від міста Анкорідж. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 65,4 км.

Повідомлень про руйнування і загрозу цунамі поки що не надходило.

Нагадаємо, 14 березня біля узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала.

Крім того, 12 березня в Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бала за шкалою Ріхтера.

Додамо, що 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 бала.

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