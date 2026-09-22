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Біля бази США у Польщі літав невідомий дрон, військові телефонували в поліцію, - ЗМІ

18:10 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Біля бази США у Польщі літав невідомий дрон, військові телефонували в поліцію, - ЗМІ Фото: FPV-дрон летить над лісом (Getty Images)
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Невідомий дрон порушив повітряний простір протиракетної бази США у Редзіково. Військові просто зателефонували на 112.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Дрон біля бази США у Польщі

Вдень 15 вересня невідомий БпЛА наблизився до американської бази протиракетної оборони у Поморському воєводстві Польщі.

За даними видання, військові одразу зателефонували на номер екстреної служби 112. Дрон збити чи знешкодити вони не намагалися.

Міністерство оборони Польщі підтвердило інформацію про проліт дрона поблизу американського військового об’єкта. Проте зазначили, що це був суто цивільний дрон, який не ніс загрози і перебував під наглядом.

Як кажуть військові, дрон не пролітав над базою. Проте порушив зону, де діє заборона на польоти безпілотних літальних апаратів, десь за 1 кілометр від об’єкта.

Міноборони знайшло місце, звідки відбувалося керування апаратом.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш очікує повний звіт щодо інциденту. Він пообіцяв, що вживе необхідних заходів, якщо були порушення при цьому інциденті.

Раніше РБК-Україна писало, що пізно ввечері 21 вересня у Польщі та Латвії підняли у небо бойову авіацію через загрозу повітряної атаки. Це відбувається на тлі масованої дронової атаки по Україні.

Крім того, Польща встановить сирени на кордоні з Україною. Причиною цього є російські атаки.

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