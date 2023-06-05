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Біля "Азовсталі" стався сильний вибух. В Маріуполі запрацювала ППО

Фото: сильний вибух пролунав у Маріуполі Донецької області 5 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області стався гучний вибух районі заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В районі Азовсталі сильний вибух! Також зафіксовано роботу ППО!" - написав він.

Андрющенко також виклав скріни листування у місцевих пабликах, з яких видно, що колаборанти та шанувальники "руського миру" не на жарт стривожені подією.

При цьому в соцмережах "гуляють" одразу кілька версій того, чому в Маріуполі було "дуже голосно". Цікаво, що колаборантів у своїх припущеннях кидає від "нічого не сталося" до одразу кількох версій - "ППО збила безпілотник", "розмінування", "щось упало на будівництві".

"Насправді зафіксовано роботу ППО прямо з житлового масиву на правому березі Кальміуса навпроти "Азовсталі". Для початку", - написав радник мера, показавши фото з місця.Також за даними Андрющенка, на "Азовсталь" "вже погнали перші швидкі".

Вибухи на "Азовсталі"

Маріуполь окуповано практично від початку російського вторгнення в Україну. Зазначимо, що вибухи на заводі "Азовсталь", який став форпостом для оборони українських сил, лунають не вперше.

Наприклад, у середині вересня 2022 року вибухи пролунали відразу на двох заводах Маріуполя. З останнього - вибухи на "Азовсталі" сталися і наприкінці травня 2023 року. А на початку травня на заводі сталася детонація мін, тоді четверо російських саперів було поранено.

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Маріупольвибухи