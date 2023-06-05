Возле "Азовстали" произошел сильный взрыв. В Мариуполе заработала ПВО

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области произошел громкий взрыв в районе завода "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В районе Азовстали сильный взрыв! Также зафиксирована работа ПВО!" - написал он.
Андрющенко также выложил скрины переписки в местных пабликах, из которых видно, что коллаборанты и поклонники "русского мира" не на шутку встревожены произошедшим.
При этом в соцсетях "гуляют" сразу несколько версий того, почему в Мариуполе было "очень громко". Интересно, что коллаборантов в своих предположениях кидает от "ничего не произошло" до сразу нескольких версий - "ПВО сбила беспилотник", "разминирование", "что-то упало на строительстве".
"На самом деле зафиксирована работа ПВО прямо из жилого массива на правом берегу Кальмиуса напротив "Азовстали". Для начала", - написал советник мэра, показав фото с места. Также по данным Андрющенко, на "Азовсталь" "уже погнали первые скорые".
Мариуполь оккупирован практически с начала российского вторжения в Украину. Отметим, что взрывы на заводе "Азовсталь", который стал форпостом для обороны украинских сил, гремят не впервые.
Например, в середине сентября 2022 года, взрывы прогремели сразу на двух заводах Мариуполя. Из последнего - взрывы на "Азовстали" произошли и в конце мая 2023 года. А в начале мая на заводе произошла детонация мин, тогда четверо российских саперов были ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.