Возле "Азовстали" произошел сильный взрыв. В Мариуполе заработала ПВО

"В районе Азовстали сильный взрыв! Также зафиксирована работа ПВО!" - написал он.

Андрющенко также выложил скрины переписки в местных пабликах, из которых видно, что коллаборанты и поклонники "русского мира" не на шутку встревожены произошедшим.

При этом в соцсетях "гуляют" сразу несколько версий того, почему в Мариуполе было "очень громко". Интересно, что коллаборантов в своих предположениях кидает от "ничего не произошло" до сразу нескольких версий - "ПВО сбила беспилотник", "разминирование", "что-то упало на строительстве".

"На самом деле зафиксирована работа ПВО прямо из жилого массива на правом берегу Кальмиуса напротив "Азовстали". Для начала", - написал советник мэра, показав фото с места. Также по данным Андрющенко, на "Азовсталь" "уже погнали первые скорые".

Взрывы на "Азовстали"

Мариуполь оккупирован практически с начала российского вторжения в Украину. Отметим, что взрывы на заводе "Азовсталь", который стал форпостом для обороны украинских сил, гремят не впервые.

Например, в середине сентября 2022 года, взрывы прогремели сразу на двух заводах Мариуполя. Из последнего - взрывы на "Азовстали" произошли и в конце мая 2023 года. А в начале мая на заводе произошла детонация мин, тогда четверо российских саперов были ранены.