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Біля Авдіївки знизилась активність росіян, але вони ще атакують, - ЗСУ

Фото: ЗСУ стримують атаки росіян біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Активність російських військ у районі Авдіївки знизилася. Проте окупанти не полишають намірів захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує іти вперед. Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку. Наші воїни там стійко тримають оборону", - сказав він.

За словами Штупуна, на Таврійському напрямку за минулу добу росіяни завдали ракетного удару та чотири рази вдарили авіацією, зокрема, скинули керовані авіабомби.

Також, за даними Штупуна, російські окупанти намагалися відновити положення на Шахтарському та Запорізькому напрямках. Але спроби росіян були безуспішними.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти.

Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Крім того, після відносного затишшя окупанти знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці продовжують залишатися мирні жителі.

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