RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле Авдеевки снизилась активность россиян, но они еще атакуют, - ВСУ

Фото: ВСУ сдерживают атаки россиян возле Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Активность российских войск в районе Авдеевки снизилась. Однако оккупанты не оставляют намерений захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"На Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед. Враг не оставляет попыток взять Авдеевку. Наши воины там стойко удерживают оборону", - сказал он.

По словам Штупуна, на Таврическом направлении за минувшие сутки россияне нанесли ракетный удар и четыре раза ударили авиацией, в частности, сбросили управляемые авиабомбы.

Также, по данным Штупуна, российские оккупанты пытались восстановить положение на Шахтерском и Запорожском направлениях. Но попытки россиян были безуспешными.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

Кроме того, после относительного затишья оккупанты снова усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаВСУВойна России против УкраиныВойна в Украине