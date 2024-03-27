У Києві та низці регіонів України повітряна тривога: росіяни підняли Ту-22м3

У більшості регіонів України сьогодні, 27 березня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є активність російської стратегічної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram .

Відбій тривоги в областях, крім Одеської, повідомили у Повітряних силах.

Зафіксовано пуски ракет Х-22 у напрямку південних областей, повідомили Повітряні сили. Військові закликали мешканців Одеської області пройти до укриття.

Повітряну тривогу також оголосили у Києві.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, над акваторією Чорного моря фіксують два російські літаки Ту-22м3.

Станом на 22:09 повітряну тривогу оголошено у: Житомирській, Київській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Що відомо про Ту-22м3

Зазначимо, що Ту-22м3 запускають надзвукові ракети типу Х-22, які українська протиповітряна оборона ще жодного разу не перехопила.

Такі ракети неодноразово використовували для обстрілу мирних міст України. Вони потрапляли по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Зокрема, така ракета потрапила до житлового будинку у Дніпрі, внаслідок чого були сильні руйнування.

Більш детально про Ту-22м3 - у матеріалі РБК-Україна.

До речі, детальніше про те, які аеродроми Росія використовує для ударів по Україні і як по них прилітають "удари у відповідь" можете дізнатися в ще одному матеріалі РБК-Україна.

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