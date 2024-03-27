В Киеве и ряде регионов Украины воздушная тревога: россияне подняли Ту-22м3
В большинстве регионов Украины сегодня, 27 марта, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является активность российской стратегической авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По состоянию на 22:09 воздушная тревога объявлена в: Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
По информации Воздушных сил ВСУ, над акваторией Черного моря фиксируют два российских самолета Ту-22м3.
Обновлено 22:13
Воздушную тревогу также объявили в Киеве.
Обновлено 22:16
Зафиксированы пуски ракет Х-22 в направлении южных областей, сообщили Воздушные силы. Военные призвали жителей Одесской области пройти в укрытия.
Что известно о Ту-22м3
Отметим, что Ту-22м3 запускают сверхзвуковые ракеты типа Х-22, которые украинская противовоздушная оборона еще ни разу не перехватила.
Такие ракеты неоднократно использовали для обстрелов мирных городов Украины. Они попадали по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.
В частности, такая ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего были сильные разрушения.
Более детально о Ту-22м3 - в материале РБК-Украина.
К слову, более детально о том, какие аэродромы Россия использует для ударов по Украине и как по ним прилетают "ответные удары" можете узнать в еще одном материале РБК-Украина.
Срочные и важные новости о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.