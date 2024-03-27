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В Киеве и ряде регионов Украины воздушная тревога: россияне подняли Ту-22м3

Украина, Среда 27 марта 2024 22:12
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В Киеве и ряде регионов Украины воздушная тревога: россияне подняли Ту-22м3 Иллюстративное фото: в большинстве регионов Украины воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В большинстве регионов Украины сегодня, 27 марта, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является активность российской стратегической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По состоянию на 22:09 воздушная тревога объявлена в: Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В Киеве и ряде регионов Украины воздушная тревога: россияне подняли Ту-22м3Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По информации Воздушных сил ВСУ, над акваторией Черного моря фиксируют два российских самолета Ту-22м3.

Обновлено 22:13

Воздушную тревогу также объявили в Киеве.

Обновлено 22:16

Зафиксированы пуски ракет Х-22 в направлении южных областей, сообщили Воздушные силы. Военные призвали жителей Одесской области пройти в укрытия.

Что известно о Ту-22м3

Отметим, что Ту-22м3 запускают сверхзвуковые ракеты типа Х-22, которые украинская противовоздушная оборона еще ни разу не перехватила.

Такие ракеты неоднократно использовали для обстрелов мирных городов Украины. Они попадали по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

В частности, такая ракета попала в жилой дом в Днепре, в результате чего были сильные разрушения.

Более детально о Ту-22м3 - в материале РБК-Украина.

К слову, более детально о том, какие аэродромы Россия использует для ударов по Украине и как по ним прилетают "ответные удары" можете узнать в еще одном материале РБК-Украина.

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