У більшості областей України оголосили повітряну тривогу

Надвечір 14 грудня в більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За останніми даними, станом на 22:25 ворожі дрони рухалися:
За останніми даними військових, станом на 23:19 ворожі дрони наближалися до Старокостянтинова Хмельницької області з північного сходу та північного заходу.
О 23:23 моніторингові групи повідомили про потужні вибухи у місті.
За останніми даними військових, станом на 23:36 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
Станом на 23:28 мапа повітряних тривог виглядала так:
Нагадаємо, що в ніч на 14 грудня Росія запустила по Україні більш як 130 дронів під час атаки. Станом на 9 ранку сили ППО України збили 58 безпілотників різного типу. Ще 72 ворожих БпЛА було локально втрачено, а два повернулися в Росію.
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