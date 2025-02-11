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У більшості областей України оголошено тривогу: є загроза балістики та КАБів

Вівторок 11 лютого 2025 05:16
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У більшості областей України оголошено тривогу: є загроза балістики та КАБів Фото: для України існує загроза обстрілу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 11 лютого, у більшості областей України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики та керованих авіабомб, а також фіксація дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 05:03.

Через декілька хвилин військові почали фіксували швидкісну ціль у Сумській та Полтавській областях.

Крім того, глава Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування КАБів по регіону. Згодом, о 05:12, інформацію підтвердили військові.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Водночас, над низкою регіонів досі перебувають ворожі БпЛА.

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