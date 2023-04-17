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У більшості областей України очікуються дощі: прогноз погоди на тиждень

Фото: у більшості областей України очікуються дощі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Цього робочого тижня в більшості областей України прогнозуються дощі. При цьому місцями очікується потепління до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, найближчої ночі на Закарпатті та Прикарпатті, завтра вдень у більшості областей місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а вдень +11 +16. При цьому на Закарпатті та в Криму очікується +17 +20.

У середу, 19 квітня, у західних областях прогнозується невеликий, у південних, вдень і в центральних та східних областях помірний дощ, на решті території без опадів. Температура повітря істотно не зміниться.

Водночас у четвер, 20 квітня, в Україні часом очікуються дощі. Денна температура повітря очікується в межах +7 +12 градусів, а на півдні країни та Закарпатті до +15.

У п'ятницю, 21 квітня, в Україні прогнозуються невеликі дощі, а в Карпатах із мокрим снігом. Водночас місцями очікуються грози. Лише в західних і північних областях без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +2 +8 градусів, на узбережжі морів до +10. При цьому вдень очікується +10 +16, а на Закарпатті до +19. На високогір'ї Карпат вночі буде від +3 до -2 градусів, а вдень +1 +6.

Нагадаємо, раніше синоптики пояснили, чим небезпечне зниження температури.

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