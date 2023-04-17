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В большинстве областей Украины ожидаются дожди: прогноз погоды на неделю

Фото: в большинстве областей Украины ожидаются дожди (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На этой рабочей неделе в большинстве областей Украины прогнозируются дожди. При этом местами ожидается потепление до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, ближайшей ночью на Закарпатье и Прикарпатье, завтра днем в большинстве областей местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, а днем +11 +16. При этом на Закарпатье и в Крыму ожидается +17 +20.

В среду, 19 апреля, в западных областях прогнозируется небольшой, в южных, днем и в центральных и восточных областях умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

При этом в четверг, 20 апреля, в Украине временами ожидаются дожди. Дневная температура воздуха ожидается в пределах +7 +12 градусов, а на юге страны и Закарпатье до +15.

В пятницу, 21 апреля, в Украине прогнозируются небольшие дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. При этом местами ожидаются грозы. Только в западных и северных областях без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +2 +8 градусов, на побережье морей до +10. При этом днем ожидается +10 +16, а на Закарпатье до +19. На высокогорье Карпат ночью будет от +3 до -2 градусов, а днем +1 +6.

Напомним, ранее синоптики объяснили, чем опасно снижение температуры.

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