У всіх областях повітряна тривога. Українців попереджають про ракети

Оновлено 9:40

Віталій Кличко підтвердив ще один вибух у Дніпровському районі Києва.

Тим часом міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив про збиття ракети силами ППО поряд із містом.

Оновлено 9:35

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що результат ракетної атаки Харків знеструмлено. У місті працюють "Пункти незламності".

Крім того, у Харківській ОВА підтвердили удари по об'єктах критичної інфраструктури в Чугуївському районі.

Також повністю без світла зараз Полтава. Міський голова Олександр Мамай закликав мешканців міста вимкнути усі електроприлади.

Оновлено 9:30

На Львівщині – загроза ракетного удару. Як зазначає керівник ОВА Максим Козицький, вже є офіційні повідомлення про ракети в повітряному просторі України та роботу ППО у кількох областях. При цьому на території Львівської області поки що спокійно.

Оновлено 9:27

Вибухи в Києві сталися у Деснянському районі. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що усі служби вже їдуть на місце.

Оновлено 9:25

Масована атака на Київську область триває. Про повітряну тривогу інформують додатково автомобілі патрульної поліції. Про це повідомляє керівник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Оновлено 9:20

У Києві працюють сили ППО, повідомляють у КМДА.

Також роботу ППО підтверджують у Полтавській ОВА.

Оновлено 9:15

У Житомирській ОВА повідомляють про повторний запуск ракет по Україні з російської стратегічної авіації.

В областях країни вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.

Оновлено 9:10

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вибухи в місті продовжуються другий день поспіль. Можливі проблеми зі світлом. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт.

Оновлено 9:08

Роботу ППО на Київщині підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко також звернувся до мешканців області з проханням не викладати у мережу інформацію про роботу ППО в області.

Оновлено 9:05

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив щонайменше 3 удари в області. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

Оновлено 9:00

У Житомирській ОВА повідомляють про ракети у напрямку міста.

Також мер Кривого Рогу Олександр Вілкул попереджає про "підліт" двох ракет. У місті превентивно вимикають електроенергію, критична інфраструктура переходить на генератори. Можливе зниження тиску води.

Оновлено 8:57

У Києві пролунало кілька вибухів.

Оновлено о 8:55

Російські війська можуть одночасно використовувати для атаки ракети та масові запуски дронів-камікадзе. Про це повідомив голова Житомирської ОВ Віталій Бунечко.

Тим часом у Миколаївській ОВА повідомляють ще про два залпи "Клібрами".

Оновлено о 8:50

У Кіровоградській ОВА пояснили позапланові відключення світла. Через масштабну тривогу енергетики працюють на забезпечення безпеки основних інфраструктурних об'єктів.

У Сумській області також немає електропостачання, повідомляють в ОВА.

У Черкаській ОВА попередили про ракетну небезпеку.

Оновлено о 8:35

Тим часом повітряна тривога охопила вже всі області України.

Оновлено о 8:30

Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській та Житомирській областях.

"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання", - зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили близько 8:10.

Фото: карта повітряних тривог в Україні 16 грудня (alerts.in.ua)

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про виліт російських ракет.

"Очікуємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум.", - написав він в Telegram.

Також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців бути обачними.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - написав він у соцмережах.