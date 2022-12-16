Во всех областях воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетах

Обновлено 8:57

В Киеве прозвучало несколько взрывов.

Обновлено в 8:55

Российские войска могут одновременно использовать для атаки ракеты и массовые запуски дронов-камикадзе. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Тем временем в Николаевской ОВА сообщают еще о двух залпах "Клибрами".

Обновлено в 8:50

В Кировоградской ОГА объяснили внеплановые отключения света. Из-за масштабной тревоги энергетики работают на обеспечение безопасности главных инфраструктурных объектов.

В Сумской области также отсутсвует электроснабжение, сообщают в ОВА.

В Черкасской ОВА предупредили о ракетной опасности.

Обновлено в 8:35

Тем временем воздушная тревога охватила уже все области Украины.

Обновлено в 8:30

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях начались отключения света. В частности, экстренные ограничения применили в Черкасской и Житомирской областях.

"В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры, энергетики применяют отключение энергоснабжения", - отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена около 8:10.

Фото: карта воздушных тревог в Украине 16 декабря (alerts.in.ua)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о вылете российских ракет.

"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум", - написал он в Telegram.

Также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть осмотрительными.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", - написал он в соцсетях.