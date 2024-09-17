У більшості областей короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Вдень у більшості регіонів можливі короткочасні дощі та грози, за винятком північного сходу.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У південних, східних областях, а також вдень у Кіровоградській та Дніпропетровській областях, можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, у західних областях — від 8 до 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 19 до 24 градусів, а на високогір’ї Карпат - від 13 до 18 градусів.

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині також очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, вдень можливі невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-східний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура в області вночі становитиме від 12 до 17 градусів, вдень - від 19 до 24 градусів. У Києві температура вночі буде від 14 до 16 градусів, вдень - від 21 до 23 градусів.