У більшості областей короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

18 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі по всій Україні опадів не передбачається, за винятком південного сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Вдень у більшості регіонів можливі короткочасні дощі та грози, за винятком північного сходу.
Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У південних, східних областях, а також вдень у Кіровоградській та Дніпропетровській областях, можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, у західних областях — від 8 до 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 19 до 24 градусів, а на високогір’ї Карпат - від 13 до 18 градусів.
На Київщині також очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, вдень можливі невеликі короткочасні дощі.
Вітер північно-східний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Температура в області вночі становитиме від 12 до 17 градусів, вдень - від 19 до 24 градусів. У Києві температура вночі буде від 14 до 16 градусів, вдень - від 21 до 23 градусів.
У Києві протягом останніх трьох днів було зафіксовано чотири температурні рекорди, що є нетиповим для цього періоду року. Температура повітря відповідає початку серпня, свідчачи про аномальну спеку для вересня.
Сьогодні, 17 вересня, по всій Україні очікуються дощі, місцями з грозами та поривами вітру до 15 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +18° до +27 градусів.
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