На більшості напрямків тривають позиційні бої: карти ISW

Позиційні бої тривають на лінії Куп'янськ-Сватове, поблизу Бахмута, на ділянці кордону Донецької та Запорізької областей та на лівобережжі Херсонської області. У районі Авдіївки точаться бої, Сили оборони України намагаються стримати просування російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали 6 лютого на лінії Куп'янськ-Сватове, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Синьківки, але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та на південний схід від Куп’янська в районі Табаївки.

Також повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися поблизу Кремінної, але 6 лютого не було жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Як стверджували російські "воєнкори", війська РФ нібито просунулися на схід від Тернів і Ямполівки. Українські та російські джерела повідомляли про те, що позиційні бойові дії тривали на захід від Кремінної в районах Тернів, Торського та Ямполівки та на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки та Григорівки.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, підтверджують, що окупанти захопили Веселе (на північний захід від Бахмута).

Перед тим, 18 січня, російські джерела, зокрема Міністерство оборони РФ, заявили, що інтервенти захопили Веселе. У звіті зазначається, що це "перший випадок, коли ISW спостерігає візуальне підтвердження цих російських заяв".

Поблизу Бахмута 6 лютого тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що війська РФ здійснили "невеликий прогрес" у напрямку Богданівки (на північний захід від Бахмута) та Іванівського (на захід від Бахмута), хоча ISW не спостерігали відповідних візуальних доказів в жодному з цих районів.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки.

Російські та українські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі 6 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно відновили обмежені тактичні позиції в житловому районі на півдні Авдіївки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в північну Авдіївку.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в північно-західній частині Авдіївки вздовж вулиць Сапронова та Лесі Українки, неподалік, де геолоковані кадри вказують на просування росіян у північній частині Авдіївки, а також у районі кар’єру на північній околиці Авдіївки.

Кілька російських блогерів також стверджували, що загарбники просунулися до одного кілометра в напрямку Первомайського (на південний захід від Авдіївки) і досягли південно-східної околиці населеного пункту, хоча аналітики ISW ще не помітили візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що бійці ЗСУ ведуть зіткнення з невеликими російськими диверсійно-розвідувальними групами в межах Авдіївки, але підкреслив, що масштабних вуличних боїв у місті поки що не ведеться. Барабаш і речник української бригади, яка діє в Авдіївці, наголосили, що ситуація в цьому районі дуже складна і що війська РФ намагаються захопити місто "з політичних та інформаційних міркувань" перед "переобранням" у Росії диктатора Володимира Путіна в березні 2024 року.

Представник української бригади також заявив, що війська РФ оснащують свою бронетехніку системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту від безпілотників ЗСУ.

ISW нещодавно спостерігала, як російські "воєнкори" неодноразово критикують владу РФ за те, що вона не оснастила свої війска системами РЕБ після недавнього невдалого механізованого штурму поблизу Новомихайлівки Донецької області, тому російські сили поблизу Авдіївки, можливо, намагаються застосувати отримані уроки для покращення захисту російських сил.

Геолокаційні кадри також підтверджують, що війська РФ просунулися на південний захід від міста Донецька під час остаточно невдалого механізованого штурму цього району наприкінці січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, підтверджують, що війська РФ просунулися на схід і південь від Новомихайлівки під час останніх поновлених механізованих атак на південь від населеного пункту.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися до східних околиць Новомихайлівки - такі твердження узгоджуються з наявними геолокаційними доказами.

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бойові дії тривали на захід від міста Донецьк поблизу Побєди та на південний захід від міста Донецьк поблизу Георгіївки та Новомихайлівки.

Також у звіті йдеться про те, що російський "воєнкор" стверджував, що підготовлена оборона ЗСУ поблизу Георгіївки ускладнять будь-які наступи Росії через населений пункт у напрямку Курахового (13 км на захід від Мар’їнки).

"Південна вісь"

6 лютого на ділянці кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Російські джерела стверджували, що війська РФ досягли незначного прогресу поблизу Приютного (на південний захід від Великої Новосілки), хоча експерти ISW не спостерігали візуальних доказів цього твердження.

Російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали поблизу Урожайного та Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки). Пов’язаний з Кремлем російський "воєнкор" поскаржився, що українські міни та безпілотники заважають операціям бронетехніки військ РФ, тому інтервенти можуть атакувати лише піхотою за підтримки артилерії та безпілотників.

6 лютого тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Також зазначається, що 6 лютого тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили, які діють на Херсонському напрямку, надають перевагу локалізації та завданню ударів по українських операторах безпілотників.

Українські Сили спеціальних операцій повідомили 6 лютого, що підрозділи ССО ЗСУ успішно підірвали вибухівку на газовій або нафтовій платформі в Чорному морі, яку війська РФ незаконно захопили та використовували для влаштування атак за допомогою наданих Іраном розвідувальних безпілотників Mohajer-6 і керування ударами безпілотників Shahed.

Ситуація на фронтах

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ у зведенні 6 лютого, Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Новобахмутівки (Донецька область) та вразили три артилерійські засоби противника.

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, на Куп'янському напрямку наразі не зафіксовано просувань російських військ, а резерви, які стягують окупанти, йдуть на заміну вже знищених.