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На більшій частині України дощі, місцями сильний вітер: погода на завтра

Субота 04 листопада 2023 16:43
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На більшій частині України дощі, місцями сильний вітер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 5 листопада, в більшості регіонів України очікуються дощі. Зокрема в низці областей можливі пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями.На більшій частині території країни дощі, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями Хмельницькій та Київській областях, вдень на Закарпатті значні дощі (вдень у більшості центральних, південних та Київській областях без істотних опадів)", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви 17-22 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +5 до +8 вночі й від +12 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +11 до +13 вночі й від +14 до +16 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +18 до +21 вдень;
  • на сході коливатиметься від +11 до +15 вночі й від +15 до +18 вдень.

На більшій частині України дощі, місцями сильний вітер: погода на завтра

Фото: погода на 5 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, місцями значний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер південний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 17-22 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +9 - +14, вдень +12 - +17, а в Києві - вночі +11 - +13, вдень близько +15.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про погіршення погоди завтра, 5 листопада. Цивільних закликали бути обережнішими.

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