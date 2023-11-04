На більшій частині України дощі, місцями сильний вітер: погода на завтра

Завтра, 5 листопада, в більшості регіонів України очікуються дощі. Зокрема в низці областей можливі пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

"Хмарно з проясненнями.На більшій частині території країни дощі, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями Хмельницькій та Київській областях, вдень на Закарпатті значні дощі (вдень у більшості центральних, південних та Київській областях без істотних опадів)", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви 17-22 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +5 до +8 вночі й від +12 до +14 вдень;

на півночі коливатиметься від +11 до +13 вночі й від +14 до +16 вдень;

на півдні коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +18 до +21 вдень;

на сході коливатиметься від +11 до +15 вночі й від +15 до +18 вдень.

Фото: погода на 5 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, місцями значний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер південний 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 17-22 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +9 - +14, вдень +12 - +17, а в Києві - вночі +11 - +13, вдень близько +15.