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Більшість жителів Росії за припинення війни, але не згодні повернути захоплене

Фото: жителі Росії схвалили б рішення Путіна припинити війну та залишити захоплене (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість жителів Росії підтримують війну з Україною. Вони схвалили б рішення Володимира Путіна припинити її за умови, що захоплені території не повернуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування "Левада-Центру".

З вересня 2023 року рівень підтримки війни проти України коливається довкола 75%, у квітні її схвалюють три чверті.

Після нетривалого зниження наприкінці минулого - на початку нинішнього року почала відновлюватися частка жителів Росії, які виступають за мирні переговори – зараз таких близько половини (51%). Частка тих, хто вважає, що треба продовжувати військові дії, за той же період мінялася мало, сьогодні таких 39%.

У рамках квітневого опитування було повторено експеримент, проведений півроку тому. За допомогою генератора випадкових чисел респонденти були поділені на дві рівні групи, кожній з яких ставилося питання в одному з двох формулювань.

Експеримент показав, що більшість опитаних (71%) підтримали б рішення Путіна, якби "цього тижня" він вирішив припинити війну з Україною (у жовтні 2023 - 70%). Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення захоплених територій, то в цьому випадку його рішення підтримали б 30% жителів Росії (у жовтні 2023 року - 34%).

Опитування "Левада-центру" проведено 18 до 24 квітня 2024 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) вбирається у 3,4%.

 

Нагадаємо, за даними КМІС, переважна більшість українців (80%) не допускали б росіян-жителів Росії в Україну навіть як туристів. До цієї категорії людей серед українців найнегативніше ставлення.

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