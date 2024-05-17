Большинство жителей России за прекращение войны, но не согласны вернуть захваченное

С сентября 2023 года уровень поддержки войны против Украины колеблется вокруг 75%, в апреле ее одобряют три четверти.

После непродолжительного снижения в конце прошлого - начале нынешнего года начала восстанавливаться доля жителей России, выступающих за мирные переговоры - сейчас таких около половины (51%). Доля тех, кто считает, что нужно продолжать военные действия, за тот же период менялась мало, сегодня таких 39%.

В рамках апрельского опроса был повторен эксперимент, проведенный полгода назад. С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок.

Эксперимент показал, что большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну с Украиной (в октябре 2023 - 70%). Однако, если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения захваченных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы 30% жителей России (в октябре 2023 года - 34%).

Опрос "Левада-центра" проведен 18 по 24 апреля 2024 года среди 1603 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.