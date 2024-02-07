Більшість жителів Росії підтримують вторгнення в Україну і готуються до затяжної війни

У січні 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують - 16% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

При цьому, як і попередні місяці, прихильників переходу до мирних переговорів більше, ніж прихильників продовження військових дій: 52% проти 40%. У грудні-січні (порівняно з листопадом 2023 року) кількість прихильників мирних переговорів дещо знизилася (з 57% до 52%), але загалом вкладається у середньорічні значення цього показника.

Третина жителів Росії вважають, що такі люди, як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні (10% - безумовно несуть, 21% - несуть певною мірою), зворотної позиції дотримуються 62% опитаних. Такий розподіл відповідей стійкий і зберігається протягом останніх півтора року.

Також у жителів Росії зберігається і впевненість у тому, що проти України триватиме довго. Так, майже половина опитаних (45%) вважають, що військові дії триватимуть більше року, ще 23% припускають, що від півроку до року.

Більшість опитаних (77%) вважають, що війна проти України закінчиться перемогою Росії, це на 6 п.п. більше, ніж рік тому, і приблизно відповідає настроям травня 2022 року.

Дві третини жителів Росії (66%) згодні з тим, що РФ платить надто високу війну проти України, не згоден із таким твердженням кожен четвертий опитаний (25%). Найчастіше погоджувалися із цим твердженням у липні 2023 року (тоді у сумі 82%), за півроку цей показник знизився на 16 в.п.

Дві третини жителів Росії (64%) не вважають, що РФ припустилася помилки, розпочавши війну, при цьому порівняно з вереснем минулого року цей показник плавно зріс на 6 п.п.

Опитування "Левада-центру" проведено 14-20 грудня 2023 року та 25-31 січня 2024 року серед 1606 та 1621 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) вбирається у 3,4%.