Большинство жителей России поддерживают вторжение в Украину и готовятся к затяжной войне

В январе 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживает войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов, еще 8% затрудняются с ответом.

При этом, как и в предыдущие месяцы, сторонников перехода к мирным переговорам больше, чем сторонников продолжения военных действий: 52% против 40%. В декабре-январе (по сравнению с ноябрем 2023 года) количество сторонников мирных переговоров несколько снизилось (с 57% до 52%), но в целом укладывается в среднегодовые значения этого показателя.

Треть жителей России считают, что такие люди как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине (10% - безусловно несут, 21% - несут в какой-то мере), обратной позиции придерживаются 62% опрошенных. Такое распределение ответов устойчиво и сохраняется на протяжении последних полутора лет.

Также у жителей России сохраняется и уверенность в том, что против Украины будет длиться долго. Так почти половина опрошенных (45%) считают, что военные действия продлятся больше года, еще 23% предполагают, что от полугода до года.

Большинство опрошенных (77%) считают, что война против Украины закончится победой России, это на 6 п.п. больше, чем год назад и примерно соответствует настроениям мая 2022 года.

Две трети жителей России (66%) согласны с тем, что РФ платит слишком высокую войну против Украины, не согласен с таким утверждением каждый четвертый опрошенный (25%). Чаще всего соглашались с этим утверждением в июле 2023 года (тогда в сумме 82%), за полгода этот показатель снизился на 16 п.п.

Две трети жителей России (64%) не считают, что РФ совершила ошибку, начав войну, при этом по сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель плавно вырос на 6 п.п.

Опрос "Левада-центра" проведен 14-20 декабря 2023 года и 25-31 января 2024 года среди 1606 и 1621 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.