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Більшість українців вважають відключення світла справедливими, - опитування

Фото: більшість українців вважають відключення світла справедливими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Більшість українців вважає справедливим і обґрунтованим відключення світла через терористичні атаки Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного опитування "Центру Разумкова".

За шкалою від 0 до 10, українці оцінили справедливість відключень в 6,1 бала. Більше того, 44% опитаних високо оцінюють справедливість відключень - від 7 до 10 балів.

Лише 17% не задоволені справедливістю відключень і оцінюють її від 0 до 3.

55% респондентів задоволені діями влади та енергетичних компаній стосовно відключень світла. Середня оцінка дій влади і енергокомпаній - 6,6 за 10-бальною шкалою.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала масовано атакувати Україну ракетами та дронами. Основною ціллю цих атак стали об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атак в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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Електроенергія