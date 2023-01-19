Большинство украинцев считают отключение света справедливыми, - опрос

По шкале от 0 до 10 украинцы оценили справедливость отключений в 6,1 балла. Более того, 44% опрошенных высоко оценивают справедливость отключений - от 7 до 10 баллов.

Лишь 17% недовольны справедливостью отключений и оценивают ее от 0 до 3.

55% респондентов удовлетворены действиями властей и энергетических компаний по отключениям света. Средняя оценка действий властей и энергокомпаний - 6,6 по 10-балльной шкале.

Напомним, с октября Россия начала массированно атаковать Украину ракетами и дронами. Основной целью этих атак явились объекты критической и энергетической инфраструктуры.

В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.