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Большинство украинцев считают отключение света справедливыми, - опрос

Фото: большинство украинцев считают отключение света справедливыми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Большинство украинцев считают справедливым и обоснованным отключение света из-за террористических атак России по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического опроса "Центра Разумкова".

По шкале от 0 до 10 украинцы оценили справедливость отключений в 6,1 балла. Более того, 44% опрошенных высоко оценивают справедливость отключений - от 7 до 10 баллов.

Лишь 17% недовольны справедливостью отключений и оценивают ее от 0 до 3.

55% респондентов удовлетворены действиями властей и энергетических компаний по отключениям света. Средняя оценка действий властей и энергокомпаний - 6,6 по 10-балльной шкале.

Напомним, с октября Россия начала массированно атаковать Украину ракетами и дронами. Основной целью этих атак явились объекты критической и энергетической инфраструктуры.

В результате атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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Электроэнергия