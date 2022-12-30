Більшість українців проти переговорів та будь-яких компромісів з Росією
У грудні 2022 року 62% українців вважають, що війна може припинитися лише у разі перемоги. Водночас 26% респондентів, на противагу, готові піти на поступки Росії, якщо це допоможе досягнути миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
Порівняно з жовтнем, частка українців, які вважають неприйнятними будь-які поступки РФ, зросла на 4%.
Більшість українців (60%) вважає, що переговори про мир з Росією неможливі навіть заради врятування життів, бо Росія однаково не дотримується домовленостей. Думку про те, що заради збереження життя наших військових, цивільних, полонених та депортованих варто вести переговори з Росією про припинення війни, поділяють 23%. Ще 17% опитаних не змогли визначитися із своєю позицію стосовно цього питання.
Крім того, українці проти переговорів та поступок Росії у разі зменшення чи припинення допомоги з боку західних держав.
Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у грудні 2022 року, більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.