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Більшість українців планують купити житло: що обирають і скільки готові витратити

Фото: Купівля житла в Україні у 2025 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Попри війну й економічну нестабільність, більшість українців не відмовляються від планів придбати власне житло. Найчастіше обирають квартири та будинки, орієнтуючись на бюджет до 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Понад 60% українців планують або розглядають купівлю житла. Точно вирішили купити житло 21% опитаних, тоді як 32% не мають планів придбати нерухомість.


Скільки українців розглядають купівлю житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільшим попитом користуються квартири (61%) та приватні будинки (48%), а от котеджі та таунхауси приваблюють лише 13%.

 


Якому житлу надають перевагу українці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що обирають українці

Переважна більшість (61%) готова розглядати і новобудови, і "вторинку", ще 24% обирають лише вторинний ринок, і тільки 14% - виключно нове житло.


Первинний та вторинний ринок: що обирають українці (інфографіка: OLX Нерухомість)

При цьому основними критеріями для вибору є:

  • ціна - 79%,
  • площа і кількість кімнат - по 74%,
  • район - 71%,
  • інфраструктура - 69%.


Критерії вибору житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Через війну зросло значення безпеки: 69% враховують поверх, 63% - джерела живлення, 61% - автономне опалення, 60% - наявність укриття.


На що звертають увагу українці при виборі житла після 2022-го року (інфографіка: OLX Нерухомість)

Бюджети та мотивація

Більшість покупців орієнтуються на житло вартістю до 30 000 доларів - таких 44%. Ще 35% готові витратити до 60 000 доларів, 17% - від 60 000 до 150 000 доларів. Лише 4% мають бюджет понад 150 000 доларів.


Який бюджет на житло планують витратити українці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найчастіші причини купівлі житла:

  • бажання змінити умови (47%),
  • прагнення жити окремо (45%),
  • інвестиції (18%).


Мотиви купівлі житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що впливає на рішення

Велика частина українців відзначає, що їхні плани напряму залежать від безпекової ситуації:

  • 50% вказують на вплив атак РФ,
  • 49% - на стабільність доходів,
  • 45% - на ситуацію на фронті.


Що впливає на рішення купити житло (інфографіка: OLX Нерухомість)

Чи готові купувати житло в кредит

Ідею іпотеки поки остаточно підтримують лише 9% українців, тоді як 59% ще не визначилися. Найпопулярніша програма - "єОселя", її розглядає кожен четвертий серед тих, хто планує купівлю в кредит.

Понад три чверті респондентів вважають прийнятною іпотечну ставку до 5% річних.


Скільки українців готові купувати житло в кредит (інфографіка: OLX Нерухомість)

Раніше РБК-Україна писало, що вартість житла в Україні суттєво відрізняється залежно від міста: щоб купити однокімнатну квартиру, українцям потрібно відкладати зарплату від 2 до 10 років. Найдоступніше житло - у Херсоні, Сумах та Запоріжжі, а найдорожче - в Києві, Львові та Вінниці.

Також ми писали, що в Україні можна купити квартиру на іншу особу, але через воєнний стан така угода вимагає дотримання особливих правил. Юристи радять уважно оформлювати довіреності, перевіряти документи й враховувати податкові наслідки. Особливо важливо - зазначити точні дані про нерухомість у документах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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