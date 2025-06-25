Більшість українців планують купити житло: що обирають і скільки готові витратити

Понад 60% українців планують або розглядають купівлю житла. Точно вирішили купити житло 21% опитаних, тоді як 32% не мають планів придбати нерухомість.



Скільки українців розглядають купівлю житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільшим попитом користуються квартири (61%) та приватні будинки (48%), а от котеджі та таунхауси приваблюють лише 13%.



Якому житлу надають перевагу українці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що обирають українці

Переважна більшість (61%) готова розглядати і новобудови, і "вторинку", ще 24% обирають лише вторинний ринок, і тільки 14% - виключно нове житло.



Первинний та вторинний ринок: що обирають українці (інфографіка: OLX Нерухомість)

При цьому основними критеріями для вибору є:

ціна - 79%,

площа і кількість кімнат - по 74%,

район - 71%,

інфраструктура - 69%.



Критерії вибору житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Через війну зросло значення безпеки: 69% враховують поверх, 63% - джерела живлення, 61% - автономне опалення, 60% - наявність укриття.



На що звертають увагу українці при виборі житла після 2022-го року (інфографіка: OLX Нерухомість)

Бюджети та мотивація

Більшість покупців орієнтуються на житло вартістю до 30 000 доларів - таких 44%. Ще 35% готові витратити до 60 000 доларів, 17% - від 60 000 до 150 000 доларів. Лише 4% мають бюджет понад 150 000 доларів.



Який бюджет на житло планують витратити українці (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найчастіші причини купівлі житла:

бажання змінити умови (47%),

прагнення жити окремо (45%),

інвестиції (18%).



Мотиви купівлі житла (інфографіка: OLX Нерухомість)

Що впливає на рішення

Велика частина українців відзначає, що їхні плани напряму залежать від безпекової ситуації:

50% вказують на вплив атак РФ,

49% - на стабільність доходів,

45% - на ситуацію на фронті.



Що впливає на рішення купити житло (інфографіка: OLX Нерухомість)

Чи готові купувати житло в кредит

Ідею іпотеки поки остаточно підтримують лише 9% українців, тоді як 59% ще не визначилися. Найпопулярніша програма - "єОселя", її розглядає кожен четвертий серед тих, хто планує купівлю в кредит.

Понад три чверті респондентів вважають прийнятною іпотечну ставку до 5% річних.



Скільки українців готові купувати житло в кредит (інфографіка: OLX Нерухомість)