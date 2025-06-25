Большинство украинцев планируют купить жилье: что выбирают и сколько готовы потратить

Несмотря на войну и экономическую нестабильность, большинство украинцев не отказываются от планов приобрести собственное жилье. Чаще всего выбирают квартиры и дома, ориентируясь на бюджет до 30 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.
Более 60% украинцев планируют или рассматривают покупку жилья. Точно решили купить жилье 21% опрошенных, тогда как 32% не имеют планов приобрести недвижимость.
Сколько украинцев рассматривают покупку жилья (инфографика: OLX Недвижимость)
Наибольшим спросом пользуются квартиры (61%) и частные дома (48%), а вот коттеджи и таунхаусы привлекают лишь 13%.
Какое жилье предпочитают украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)
Подавляющее большинство (61%) готовы рассматривать и новостройки, и "вторичку", еще 24% выбирают только вторичный рынок, и только 14% - исключительно новое жилье.
Первичный и вторичный рынок: что выбирают украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)
При этом основными критериями для выбора являются:
Критерии выбора жилья (инфографика: OLX Недвижимость)
В результате возросло значение безопасности: 69% учитывают этаж, 63% - источники питания, 61% - автономное отопление, 60% - наличие укрытия.
На что обращают внимание украинцы при выборе жилья после 2022-го года (инфографика: OLX Недвижимость)
Большинство покупателей ориентируются на жилье стоимостью до 30 000 долларов - таких 44%. Еще 35% готовы потратить до 60 000 долларов, 17% - от 60 000 до 150 000 долларов. Лишь 4% имеют бюджет более 150 000 долларов.
Какой бюджет на жилье планируют потратить украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)
Самые частые причины покупки жилья:
Мотивы покупки жилья (инфографика: OLX Недвижимость)
Большая часть украинцев отмечает, что их планы напрямую зависят от ситуации с безопасностью:
Что влияет на решение купить жилье (инфографика: OLX Недвижимость)
Идею ипотеки пока окончательно поддерживают лишь 9% украинцев, тогда как 59% еще не определились. Самая популярная программа - "єОселя", ее рассматривает каждый четвертый среди тех, кто планирует покупку в кредит.
Более трех четвертей респондентов считают приемлемой ипотечную ставку до 5% годовых.
Сколько украинцев готовы покупать жилье в кредит (инфографика: OLX Недвижимость)
Ранее РБК-Украина писало, что стоимость жилья в Украине существенно отличается в зависимости от города: чтобы купить однокомнатную квартиру, украинцам нужно откладывать зарплату от 2 до 10 лет. Самое доступное жилье - в Херсоне, Сумах и Запорожье, а самое дорогое - в Киеве, Львове и Виннице.
Также мы писали, что в Украине можно купить квартиру на другое лицо, но из-за военного положения такая сделка требует соблюдения особых правил. Юристы советуют внимательно оформлять доверенности, проверять документы и учитывать налоговые последствия. Особенно важно - указать точные данные о недвижимости в документах.
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