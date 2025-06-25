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Большинство украинцев планируют купить жилье: что выбирают и сколько готовы потратить

Фото: Покупка жилья в Украине в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Несмотря на войну и экономическую нестабильность, большинство украинцев не отказываются от планов приобрести собственное жилье. Чаще всего выбирают квартиры и дома, ориентируясь на бюджет до 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.

Более 60% украинцев планируют или рассматривают покупку жилья. Точно решили купить жилье 21% опрошенных, тогда как 32% не имеют планов приобрести недвижимость.


Сколько украинцев рассматривают покупку жилья (инфографика: OLX Недвижимость)

Наибольшим спросом пользуются квартиры (61%) и частные дома (48%), а вот коттеджи и таунхаусы привлекают лишь 13%.


Какое жилье предпочитают украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)

Что выбирают украинцы

Подавляющее большинство (61%) готовы рассматривать и новостройки, и "вторичку", еще 24% выбирают только вторичный рынок, и только 14% - исключительно новое жилье.


Первичный и вторичный рынок: что выбирают украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)

При этом основными критериями для выбора являются:

  • цена - 79%,
  • площадь и количество комнат - по 74%,
  • район - 71%,
  • инфраструктура - 69%.


Критерии выбора жилья (инфографика: OLX Недвижимость)

В результате возросло значение безопасности: 69% учитывают этаж, 63% - источники питания, 61% - автономное отопление, 60% - наличие укрытия.


На что обращают внимание украинцы при выборе жилья после 2022-го года (инфографика: OLX Недвижимость)

Бюджеты и мотивация

Большинство покупателей ориентируются на жилье стоимостью до 30 000 долларов - таких 44%. Еще 35% готовы потратить до 60 000 долларов, 17% - от 60 000 до 150 000 долларов. Лишь 4% имеют бюджет более 150 000 долларов.


Какой бюджет на жилье планируют потратить украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)

Самые частые причины покупки жилья:

  • желание изменить условия (47%),
  • стремление жить отдельно (45%),
  • инвестиции (18%).


Мотивы покупки жилья (инфографика: OLX Недвижимость)

Что влияет на решение

Большая часть украинцев отмечает, что их планы напрямую зависят от ситуации с безопасностью:

  • 50% указывают на влияние атак РФ,
  • 49% - на стабильность доходов,
  • 45% - на ситуацию на фронте.


Что влияет на решение купить жилье (инфографика: OLX Недвижимость)

Готовы ли покупать жилье в кредит

Идею ипотеки пока окончательно поддерживают лишь 9% украинцев, тогда как 59% еще не определились. Самая популярная программа - "єОселя", ее рассматривает каждый четвертый среди тех, кто планирует покупку в кредит.

Более трех четвертей респондентов считают приемлемой ипотечную ставку до 5% годовых.


Сколько украинцев готовы покупать жилье в кредит (инфографика: OLX Недвижимость)

Ранее РБК-Украина писало, что стоимость жилья в Украине существенно отличается в зависимости от города: чтобы купить однокомнатную квартиру, украинцам нужно откладывать зарплату от 2 до 10 лет. Самое доступное жилье - в Херсоне, Сумах и Запорожье, а самое дорогое - в Киеве, Львове и Виннице.

Также мы писали, что в Украине можно купить квартиру на другое лицо, но из-за военного положения такая сделка требует соблюдения особых правил. Юристы советуют внимательно оформлять доверенности, проверять документы и учитывать налоговые последствия. Особенно важно - указать точные данные о недвижимости в документах.

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