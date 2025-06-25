Большинство украинцев планируют купить жилье: что выбирают и сколько готовы потратить

Более 60% украинцев планируют или рассматривают покупку жилья. Точно решили купить жилье 21% опрошенных, тогда как 32% не имеют планов приобрести недвижимость.



Сколько украинцев рассматривают покупку жилья (инфографика: OLX Недвижимость)

Наибольшим спросом пользуются квартиры (61%) и частные дома (48%), а вот коттеджи и таунхаусы привлекают лишь 13%.



Какое жилье предпочитают украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)

Что выбирают украинцы

Подавляющее большинство (61%) готовы рассматривать и новостройки, и "вторичку", еще 24% выбирают только вторичный рынок, и только 14% - исключительно новое жилье.



Первичный и вторичный рынок: что выбирают украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)

При этом основными критериями для выбора являются:

цена - 79%,

площадь и количество комнат - по 74%,

район - 71%,

инфраструктура - 69%.



Критерии выбора жилья (инфографика: OLX Недвижимость)

В результате возросло значение безопасности: 69% учитывают этаж, 63% - источники питания, 61% - автономное отопление, 60% - наличие укрытия.



На что обращают внимание украинцы при выборе жилья после 2022-го года (инфографика: OLX Недвижимость)

Бюджеты и мотивация

Большинство покупателей ориентируются на жилье стоимостью до 30 000 долларов - таких 44%. Еще 35% готовы потратить до 60 000 долларов, 17% - от 60 000 до 150 000 долларов. Лишь 4% имеют бюджет более 150 000 долларов.



Какой бюджет на жилье планируют потратить украинцы (инфографика: OLX Недвижимость)

Самые частые причины покупки жилья:

желание изменить условия (47%),

стремление жить отдельно (45%),

инвестиции (18%).



Мотивы покупки жилья (инфографика: OLX Недвижимость)

Что влияет на решение

Большая часть украинцев отмечает, что их планы напрямую зависят от ситуации с безопасностью:

50% указывают на влияние атак РФ,

49% - на стабильность доходов,

45% - на ситуацию на фронте.



Что влияет на решение купить жилье (инфографика: OLX Недвижимость)

Готовы ли покупать жилье в кредит

Идею ипотеки пока окончательно поддерживают лишь 9% украинцев, тогда как 59% еще не определились. Самая популярная программа - "єОселя", ее рассматривает каждый четвертый среди тех, кто планирует покупку в кредит.

Более трех четвертей респондентов считают приемлемой ипотечную ставку до 5% годовых.



Сколько украинцев готовы покупать жилье в кредит (инфографика: OLX Недвижимость)