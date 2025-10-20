Більшість українців переконані в тиску Трампа для несправедливого миру

Частка українців, які вважають, що США тиснуть на Україну для несправедливого миру, зросла до 52%. І це ще до останніх заяв Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології ( КМІС ).

Остання хвиля опитування відбулася з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року. Вона охопила період, коли президент США, зокрема, говорив про можливість української перемоги.

Водночас ця хвиля ще не включала час, коли лунали гучніші заяви, зокрема про реалістичність надання Україні ракет "Томагавк". Також вона не враховувала інформацію про можливу зустріч Трампа з Путіним у Будапешті та про зупинку війни по лінії фронту.

Підтримка США коливається

Динаміка ставлення до США протягом року була значно мінливішою. У березні 2025 року лише 24% українців вважали США надійним союзником України, а до травня цей показник трохи покращився.

На початку серпня, після низки позитивних заяв із Вашингтона, частка оптимістів зросла до 42%.

Однак уже на початку жовтня їхня кількість знизилася до 38%, тоді як частка тих, хто вважає, що США тиснуть на Україну задля "миру на умовах Росії", збільшилася до 52%.

Разом із тим соціологи наголошують: коливання оцінок не означає зростання антиамериканських настроїв: 63% українців загалом добре ставляться до США, а 90% - до американців як до народу.

Як змінилось ставлення до Європи

Згідно з дослідженням, 58% українців переконані, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні й прагне завершення війни на справедливих умовах.

Водночас 36% вважають, що європейські держави втомилися від війни і чинять тиск на Київ для поступок Росії.

Соціологи зазначають, що якщо в лютому - серпні 2025 року ставлення до Європи було стабільним, то восени спостерігається спад довіри.

Частка тих, хто бачить у Європі надійного союзника, зменшилася з 63% на початку серпня до 58%. Натомість із 27% до 36% зросла кількість тих, хто вважає, що підтримка ЄС слабшає.



Коментар КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що українці стали більш прагматично оцінювати західну підтримку, але загальна віра в союзників зберігається.

"Від початку повномасштабного вторгнення українці мали романтичні погляди на спільну із Заходом боротьбу з російською навалою. І хоча зараз ми бачимо більш прагматичний підхід, українці все одно визнають важливість підтримки Заходу", – зазначив він.

За його словами, Росія активно використовує інформаційні маніпуляції, щоб посіяти сумнів у стійкості західної підтримки України.

"Ослаблення віри у підтримку Заходу дійсно пов’язане з вищим песимізмом і готовністю прийняти важкі вимоги для завершення війни. Тобто поширення такого наративу завдає серйозної шкоди інформаційній безпеці України", - наголосив Грушецький.