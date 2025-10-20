ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Більшість українців переконані в тиску Трампа для несправедливого миру

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 10:47
UA EN RU
Більшість українців переконані в тиску Трампа для несправедливого миру Фото: Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Частка українців, які вважають, що США тиснуть на Україну для несправедливого миру, зросла до 52%. І це ще до останніх заяв Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Остання хвиля опитування відбулася з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року. Вона охопила період, коли президент США, зокрема, говорив про можливість української перемоги.

Водночас ця хвиля ще не включала час, коли лунали гучніші заяви, зокрема про реалістичність надання Україні ракет "Томагавк". Також вона не враховувала інформацію про можливу зустріч Трампа з Путіним у Будапешті та про зупинку війни по лінії фронту.

Підтримка США коливається

Динаміка ставлення до США протягом року була значно мінливішою. У березні 2025 року лише 24% українців вважали США надійним союзником України, а до травня цей показник трохи покращився.

На початку серпня, після низки позитивних заяв із Вашингтона, частка оптимістів зросла до 42%.

Однак уже на початку жовтня їхня кількість знизилася до 38%, тоді як частка тих, хто вважає, що США тиснуть на Україну задля "миру на умовах Росії", збільшилася до 52%.

Разом із тим соціологи наголошують: коливання оцінок не означає зростання антиамериканських настроїв: 63% українців загалом добре ставляться до США, а 90% - до американців як до народу.

Як змінилось ставлення до Європи

Згідно з дослідженням, 58% українців переконані, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні й прагне завершення війни на справедливих умовах.

Водночас 36% вважають, що європейські держави втомилися від війни і чинять тиск на Київ для поступок Росії.

Соціологи зазначають, що якщо в лютому - серпні 2025 року ставлення до Європи було стабільним, то восени спостерігається спад довіри.

Частка тих, хто бачить у Європі надійного союзника, зменшилася з 63% на початку серпня до 58%. Натомість із 27% до 36% зросла кількість тих, хто вважає, що підтримка ЄС слабшає.
Більшість українців переконані в тиску Трампа для несправедливого миру

Коментар КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що українці стали більш прагматично оцінювати західну підтримку, але загальна віра в союзників зберігається.

"Від початку повномасштабного вторгнення українці мали романтичні погляди на спільну із Заходом боротьбу з російською навалою. І хоча зараз ми бачимо більш прагматичний підхід, українці все одно визнають важливість підтримки Заходу", – зазначив він.

За його словами, Росія активно використовує інформаційні маніпуляції, щоб посіяти сумнів у стійкості західної підтримки України.

"Ослаблення віри у підтримку Заходу дійсно пов’язане з вищим песимізмом і готовністю прийняти важкі вимоги для завершення війни. Тобто поширення такого наративу завдає серйозної шкоди інформаційній безпеці України", - наголосив Грушецький.

Останні пропозиції Трампа

Нагадаємо після зустрічі із Зеленським 17 жовтня Трамп публічно закликав до припинення вогню на лінії фронту, і український президент потім підтримав цю позицію у коментарях журналістам.

Трамп має намір зустрітися з Путіним в Будапешті для переговорів щодо закінчення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп КМІС
Новини
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Україна отримуватиме Patriot щороку, готуємо контракт на 25 систем, - Зеленський
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів