Більшість українських експертів не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію, - опитування

Адміністративне регулювання цін на електроенергію не сприяє залученню необхідних інвестицій для розвитку енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування "Центру Разумкова".

Як зазначається, більшість опитаних експертів не схвалює адміністративне регулювання цін на ринку електричної енергії (56%) для населення та промисловості, оскільки це не сприятиме залученню необхідних інвестицій для забезпечення надійності й розвитку енергетичної інфраструктури України.

Експертне опитування проводилося соціологічною службою "Центру Разумкова" з 26 лютого по 15 березня цього року. Були опитані експерти дослідницьких наукових установ та організацій, викладачі вишів, фахівці з питань енергетики в обласних, міських адміністраціях, працівники апарату Уряду, Офісу президента.

Раніше в державній компанії "Центренерго" заявили, що для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринку електроенергії та в найкоротші строки збільшувати видобування державними вуглевидобувними підприємствами.