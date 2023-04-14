ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більшість українських експертів не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію, - опитування

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 14:13
Більшість українських експертів не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію, - опитування Фото: більшість українських експертів не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Адміністративне регулювання цін на електроенергію не сприяє залученню необхідних інвестицій для розвитку енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування "Центру Разумкова".

Як зазначається, більшість опитаних експертів не схвалює адміністративне регулювання цін на ринку електричної енергії (56%) для населення та промисловості, оскільки це не сприятиме залученню необхідних інвестицій для забезпечення надійності й розвитку енергетичної інфраструктури України.

Експертне опитування проводилося соціологічною службою "Центру Разумкова" з 26 лютого по 15 березня цього року. Були опитані експерти дослідницьких наукових установ та організацій, викладачі вишів, фахівці з питань енергетики в обласних, міських адміністраціях, працівники апарату Уряду, Офісу президента.

Раніше в державній компанії "Центренерго" заявили, що для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринку електроенергії та в найкоротші строки збільшувати видобування державними вуглевидобувними підприємствами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні