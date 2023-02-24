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Більшість українських біженців планують повернутись додому, але не в найближчі три місяці, - ООН

Фото: Більшість українських біженців планують повернутися додому, але не найближчими трьома місяцями (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через рік після вторгнення РФ в Україну понад 13 млн осіб, включаючи майже 8 млн біженців по всій Європі та понад 5 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні, як і раніше, змушені залишити свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Згідно з даними ООН, переважна більшість біженців і внутрішньо переміщених українців - 77% і 79% відповідно - хочуть одного дня повернутися додому, проте тільки 12% як біженців, так і ВПО планують зробити це в найближчі три місяці.

"Основними перешкодами, що заважають біженцям повернутися, є проблеми безпеки в місцях їхнього походження. Також згадуються проблеми доступу та наявності основних послуг, включно з електрикою, водою та медичним обслуговуванням, можливістю працевлаштування та адекватним житлом, на всі з яких війна справила величезний вплив", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що серед внутрішньо переміщених осіб доступ до нормального житла є другою основною перешкодою для сталого та гідного повернення, після міркувань безпеки та захисту.

В ООН зазначили, що українці, які планують повернутися в Україну у найближчі три місяці, є здебільшого людьми похилого віку, розлученими з сім'єю, яка все ще перебуває в Україні, або тими, хто стикається з проблемами інклюзії в країнах, які їх приймають.

Водночас близько 18% біженців усе ще не визначилися з тим, чи повертатися їм.

Нагадаємо, Google запустив кампанію боротьби з фейками про українських біженців у Німеччині.

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