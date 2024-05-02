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Більшість українських біженців готові повернутися з-за кордону: за яких умов

Фото: Біженці готові повернутися додому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців все ще планують повернутися до України (26% точно та 26% скоріше). З них 61% планує це зробити після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Info Sapiens.

Остаточне закінчення війни / припинення бойових дій та повітряних ударів, вищий рівень життя в Україні, можливість знайти добре оплачувану роботу - це фактори, які стимулюватимуть українських біженців повернутися до України.

Більшість дітей теж хочуть повернутися до України, але їх частка дещо менша ніж серед дорослих (22% точно, 25% скоріше). Найбільш охочі це зробити діти віком 6- 14 років і ті, що навчаються в українських школах.

Дослідницька агенція Info Sapiens провела опитування українських мігрантів, що перебувають за межами України, у грудні 2023 - січні 2024 року. Опитування не проводилося серед українців, які перебували на території Росії чи Білорусі. Для дослідження була сформована квотна вибірка, на основі даних Європейської служби статистики, а також офіційних даних щодо кількості українців, які виїхали до Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів Америки. Метод опитування - SMS-розсилка із посиланням на онлайн-анкету. Загальна кількість опитаних - 1000 осіб.

Нагадаємо, 70% українських біженців задоволені проживанням в країні свого поточного перебування. При цьому 39% дорослим українським біженцям подобається більше жити за кордоном, ніж в Україні, а навпаки - 38%.

Крім того, 23% українських біженців отримують більше коштів за роботу за кордоном, ніж в Україні, а "набагато більше" - 38%.

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Біженці