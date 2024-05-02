Большинство украинских беженцев готовы вернуться из-за границы: при каких условиях

Окончательное завершение войны / прекращение боевых действий и воздушных ударов, более высокий уровень жизни в Украине, возможность найти хорошо оплачиваемую работу - это факторы, которые будут стимулировать украинских беженцев вернуться в Украину.

Большинство детей тоже хотят вернуться в Украину, но их доля несколько меньше, чем среди взрослых (22% точно, 25% скорее). Больше всего хотят это сделать дети в возрасте 6-14 лет и учащиеся в украинских школах.

Исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос украинских мигрантов, находящихся за пределами Украины, в декабре 2023 – январе 2024 года. Опрос не проводился среди украинцев, находившихся на территории России или Белоруссии. Для исследования была сформирована квотная выборка, на основе данных Европейской службы статистики, а также официальных данных по количеству украинцев, выехавших в Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты Америки. Метод опроса – SMS-рассылка со ссылкой на онлайн-анкету. Общее количество опрошенных – 1000 человек.