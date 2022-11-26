Більшість угорців підтримує Україну, незважаючи на розкол у суспільстві, - мер Будапешта

Про це заявив мер Будапешта Гергей Корачон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українську правду ".

"Угорське суспільство – це дуже розділене суспільство, яке перебуває під значним впливом угорської урядової пропаганди. Уряд Орбана намагається уявити, ніби він – єдиний представник народу Угорщини. А насправді суспільство – поділено", - сказав Корачон.

Він також зазначив, що в Угорщині переважна більшість громадян підтримують український народ, проте через ефективність урядової пропаганди багато хто вірить у фейки.

"Через це є люди, які вірять, що за всім, що відбувається, стоїть Америка. Ще одна відмінність: угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, хоча угорці насправді проукраїнськіші", - заявив мер Будапешта.