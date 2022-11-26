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Большинство венгров поддерживает Украину, несмотря на раскол в обществе, - мэр Будапешта

Фото: большинство жителей Венгрии поддерживают Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подавляющее большинство венгерского общества поддерживает украинский народ, хотя население страны очень разделено.

Об этом заявил мэр Будапешта Гергей Корачон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"Венгерское общество – это очень разделенное общество, которое находится под значительным влиянием венгерской правительственной пропаганды. Правительство Орбана пытается представить, будто оно – единственный представитель народа Венгрии. А на самом деле общество – разделено", - сказал Корачон.

Он также отметил, что в Венгрии подавляющее большинство граждан поддерживают украинский народ, однако из-за эффективности правительственной пропаганды многие верят в фейки.

"Из-за этого есть люди, которые верят, что за всем происходящим стоит Америка. Еще одно отличие: венгерское правительство позиционирует себя как друга России, хотя венгры на самом деле более проукраинские", - заявил мэр Будапешта.

Ранее мы писали, что Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в размере 187 млн евро в качестве своего вклада в запланированный пакет поддержки ЕС на сумму до 18 млрд евро в 2023 году.

Также сообщалось, что парламент Венгрии ратифицирует членство в НАТО для Финляндии и Швеции в течение месяца.

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