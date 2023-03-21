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Більшість російських "мобіків" втекли би, якби не загороджувальні загони, - ГУР

Фото: російські мобілізовані (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Моральний дух російських мобілізованих військових вкрай низький - більшість із них втекла би з поля бою, якби не загороджувальні загони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, розвідка перехоплює велику кількість дзвінків росіян, в яких вони знаходяться в паніці і страху.

"Вони бачать роботу своїх же загороджувальних загонів, бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", - зазначив Юсов.

Він вважає, що якби не було загороджувальних загонів, більшість російських мобілізованих втекла би з позицій.

Нагадаємо, також Юсов сказав, що кожного місяця в Росії "тихо" мобілізують мінімум 20 тисяч осіб.

Також в Міноборони Естонії зазначали, що якість другої хвилі масштабної мобілізаціїбуде на порядок нижчою, ніж у першої.

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Мобілізація в Росії