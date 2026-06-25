Більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС

Більшість громадян Польщі виступають проти вступу України до Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, яке наводить Radio Zet.
Під час опитування поляків запитали, чи повинна Україна стати членом Європейського Союзу.
Загалом 59,7% опитаних висловилися проти вступу України:
Лише 35,4% респондентів підтримали майбутнє членство України в ЄС:
Ще 5% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.
Опитування показало суттєву різницю залежно від політичних симпатій респондентів.
Серед виборців партій урядової коаліції ("Громадянська платформа", "Лівиця", Польська селянська партія та "Польща 2050") вступ України до ЄС підтримують 64%, тоді як 32% виступають проти.
Водночас серед прихильників опозиційних сил ("Право і справедливість", "Конфедерація", "Конфедерація Польської Корони" та "Разом") лише 24% підтримують членство України в ЄС, тоді як 73% висловилися проти.
Загальнонаціональне опитування для Radio Zet провів Інститут ринкових та соціальних досліджень IBRiS.
Дослідження проводили 12-13 червня 2026 року методом стандартизованих телефонних інтерв'ю (CATI). У ньому взяли участь 1068 респондентів.
Погіршення польсько-українських відносин розпочалося після присвоєння президентом України Володимиром Зеленським найменування "Героїв УПА" одному з підрозділів ЗСУ.
Це рішення розкритикувала польська влада, після чого президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла.