Більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС

Як поляки ставляться до вступу України в ЄС

Під час опитування поляків запитали, чи повинна Україна стати членом Європейського Союзу.

Загалом 59,7% опитаних висловилися проти вступу України:

27,4% відповіли "скоріше ні";

32,3% - "точно ні".

Лише 35,4% респондентів підтримали майбутнє членство України в ЄС:

8,4% відповіли "однозначно так";

26,9% - "скоріше так".

Ще 5% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування показало суттєву різницю залежно від політичних симпатій респондентів.

Серед виборців партій урядової коаліції ("Громадянська платформа", "Лівиця", Польська селянська партія та "Польща 2050") вступ України до ЄС підтримують 64%, тоді як 32% виступають проти.

Водночас серед прихильників опозиційних сил ("Право і справедливість", "Конфедерація", "Конфедерація Польської Корони" та "Разом") лише 24% підтримують членство України в ЄС, тоді як 73% висловилися проти.

Як проводили опитування

Загальнонаціональне опитування для Radio Zet провів Інститут ринкових та соціальних досліджень IBRiS.

Дослідження проводили 12-13 червня 2026 року методом стандартизованих телефонних інтерв'ю (CATI). У ньому взяли участь 1068 респондентів.