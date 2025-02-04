Більшість німців підтримують військову допомогу Україні, - соцопитування

Згідно з результатами соцопитування, 67% респондентів висловили підтримку військової допомоги Україні від Німеччини.

При цьому 27% респондентів виступають за посилення військової допомоги Україні від Німеччини. 40% опитаних вважають, що Німеччині необхідно продовжувати підтримувати Україну в обороні від російської агресії. І ще 27% виступають за скорочення поставок зброї.

"Для мене примітно, що - якщо взяти разом тих, хто хоче продовжувати підтримувати Україну - нас 67%, що є явною більшістю... Це означає, що втома від України, про яку інколи говорять політики, не відображається на населенні", - зазначила експертка з Європейської ради з міжнародних відносин Яна Пульєрін.

Примітно, що в західній частині Німеччини підтримка поставок зброї Україні вища, ніж у східній. На заході 70% людей виступають за постачання зброї - 28% за більшу підтримку, 42% за те, щоб допомога була такою ж, як і раніше.

На сході 53% підтримують військову допомогу Україні - 20% східних німців виступають за більшу підтримку, а 33% виступають за надання такого самого обсягу допомоги, що й раніше.