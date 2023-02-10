Більшість країн перестали рахуватися з Путіним, - Зеленський

На думку Зеленського, апетити нинішнього президента Росії неможливо задовольнити.

"Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоч і не був дурний", - сказав Зеленський.

Він також пояснив, що між ним та Путіним - величезна прірва, як політична, так і історична.

"Це питання світогляду. І результатом Путіна світогляду є: зруйновані території, зневага міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого. Неважливо, скільки ще людей ви відправите на смерть, ви боретеся за своє місце", - сказав президент.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що відносини України та Німеччини мають хвилеподібний характер. Тому Києву потрібно щоразу переконувати Берлін про військову допомогу для ЗСУ.

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