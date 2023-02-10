Большинство стран списали Путина со счетов, - Зеленский

По мнению Зеленского, аппетиты нынешнего президента России невозможно удовлетворить.

"Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, что между ним и Путиным - огромная пропасть, как политическая, так и историческая.

"Это вопрос мировоззрения. И результатом Путина мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место", - сказал президент.

Напомним, в том же интервью Зеленский заявил, что отношения Украины и Германии носят волнообразный характер. Поэтому Киеву нужно каждый раз убеждать Берлин о военной помощи для ВСУ.

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